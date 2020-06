O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), afirmou, nesta sexta-feira (26), que regulamentará "imediatamente" a obrigatoriedade do uso de máscaras na cidade. O projeto de lei, aprovado nessa quinta-feira (25) pela Câmara Municipal de BH, prevê multa de R$ 100 em caso de descumprimento. Nesta tarde, Kalil anunciou que o município retorna à fase zero da flexibilização social, com o fechamento de estabelecimentos que estavam funcionando.

"Quero dizer para a população e repetir: não estamos de férias. Fiquem em casa. Se houver churrasco num condomínio, denuncie, chame a polícia. As máscaras agora serão obrigatórias por força de lei. Foi aprovado na câmara, e será regulamento imdiatamente. Já que eu vou sancioná-la na hora que chegar à prefeitura", disse.

A proposta que autoriza a aplicação de multa a quem não utilizar máscaras nas ruas de BH foi aprovada pela Câmara nessa quinta. Foram 27 votos a favor, três contra e quatro abstenções. Conforme o texto, o cidadão deve usar o Equipamento de Proteção Individual (EPI) em espaços públicos, ao utilizar o transporte coletivo e em estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços.

Pelo PL, os comércios e demais locais tornam-se responsáveis pelo impedimento de entrada de pessoas sem o item. Os establecimentos também deverão informar a lotação máxima nos espaços. Em caso de descumprimento, as empresas podem ter o Alvará de Localização e Funcionamento recolhido. A fiscalização será feita pela prefeitura e Guarda Municipal.

Fechamento da cidade

Ao anunciar que a cidade retornará à fase zero da flexibilização, Kalil afirmou que foi necessário adotar medidas mais rígidas diante do crescimento de casos da doença em BH. Com a mudança, apenas estabelecimentos essenciais podem abrir e lojas que estavam autorizadas a funcionar precisarão fechar as portas na segunda-feira (29).

Evolução da flexibilização

Atividades e serviços que nunca fecharam e continuam liberadas:

* Hospitais

* Farmácia

* Hipermercado e supermercado

* Armazém, mercearia e padaria

* Sacolão e hortifruti

* Açougue

* Posto de combustíveis

* Óticas

* Lojas de material de construção

* Agências bancárias

* Lotéricas

* Agências dos correios.

NÃO PODEM ABRIR MAIS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA(29)

Lojas que haviam sido autorizadas a abrir no dia 25 de maio:

* Artigos de bomboniere

* Artigos de iluminação

* Artigos de cama, mesa e banho

* Utensílios, móveis e equipamentos domésticos

* Tecidos e armarinho

* Artigos de tapeçaria

* Produtos de limpeza

* Artigos de papelaria, livraria e fotográficos

* Brinquedos e artigos recreativos, bicicletas e triciclos, peças e acessórios

* Cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

* Veículos automotores, independentemente do tipo de acesso

* Peças e acessórios para veículos automotores (pneumáticos e câmaras-de-ar)

* Comércio atacadista da cadeia de comércio varejista da fase 1

* Cabeleireiros, manicure e pedicure

* Centros de comércio popular instituídos a qualquer tempo por operações urbanas visando a inclusão produtiva de camelôs, desde que localizados no hipercentro ou em Venda Nova

Lojas que puderam reabrir em 8 de junho:

* Artigos e equipamentos esportivos

* Artigos de uso pessoal (inclui calçados, joalheria, relojoaria, suvenires, bijuterias e artesanatos e artigos de viagem)

* Artigos e alimentos para animais

* Artigos usados de atividades autorizadas a funcionar

* Bebidas, exceto para consumo no local

* Tabacaria, exceto para consumo no local

* Embalagens em geral

* Instrumentos musicais e acessórios

* Lubrificantes

* Objetos de arte e decoração

* Plantas e flores naturais

* Armas e munições

* Comércio atacadista da cadeia de comércio varejista da fase 2