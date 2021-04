O prefeito Alexandre Kalil e membros do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 vão se reunir na próxima quarta-feira (7), em Belo Horizonte, para fazerem um balanço da atual situação da pandemia na capital mineira. Desde o dia 6 de março, medidas mais restritivas estão em vigor na cidade como forma de tentar frear o avanço do vírus. Desde então, porém, BH viu números de casos e mortes ocasionados pela doença estourarem, com leitos de UTI 100% ocupados e pessoas na fila de espera aguardando por atendimento.

Na quarta, o comitê irá avaliar os indicadores epidemiológicos, como a ocupação de leitos e a taxa de transmissão do novo coronavírus. Segundo a Prefeitura de BH, os números recentes estão “demonstrando estabilidade, com tendência de queda no índice de contaminação e na ocupação de leitos Covid”.

“Vamos fazer um balanço geral da situação, mas podemos dizer que os números estão estáveis”, disse o secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.

No último boletim epidemiológico, divulgado na quinta-feira (1º) pela PBH, a ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva para pacientes com a Covid-19 estava em queda e chegou aos 92,5%. Por outro lado, o município registrou o maior número de mortes, com 90 vidas perdidas em 24 horas.

Os outros dois indicadores de monitoramento da Covid-19 também diminuíram, mas continuam em nível máximo de alerta. Segundo o levantamento, a ocupação de enfermarias, para doentes menos graves, caiu de 82,6% para 81,1%. Já a taxa de transmissão do coronavírus, indicador fundamental para avaliar o cenário da pandemia, chegou a 1,06, o que significa que, em média, cem pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 106.

Mesmo diante da pequena melhora nos indicadores, a PBH alerta sobre a necessidade de manter o distanciamento social, com o uso de máscara de proteção e a higienização correta e constante das mãos, com água e sabão ou álcool em gel.

