Mais um confronto entre criminosos e policiais militares foi registrado na zona rural de Padre Carvalho, na região Norte de Minas. Na troca de tiros, ocorrida na manhã deste sábado (28), um suspeito foi morto. Ele é apontado pela Polícia Militar como o líder da quadrilha que tem aterrorizado a região. Até o momento, nove homens da mesma organização criminosa foram mortos em confrontos com a PM. Além do líder da quadrilha, um dos mortos era candidato a vereador do município.

Segundo os militares, o último confronto aconteceu quando a equipe se deparou com os suspeitos em uma área de plantação de eucalipto, perto da cidade de Padre Carvalho. "Um deles disparou contra a guarnição, que revidou e o atingiu. Ele morreu no local", conta o major Giovane Rodrigues.

Com o suspeito foi apreendido um revólver. Ainda segundo o major Rodrigues, os dois foragidos estavam fortemente armados com fuzis com mira a laser.

O militar explica, ainda, que a quadrilha é especializada em assalto a banco, explosão de caixas eletrônicos, carros fortes e, também, atua no resgate de presos.

"Continuamos com efetivo em toda a região próxima ao local do primeiro embate. Estamos com aeronave e com o Batalhão de Operações Especiais (Bope) de Belo Horizonte para tentar prender os dois foragidos", conclui o major.

Leia mais:

Novo confronto da PM com bandidos tem mais dois mortos no Norte de Minas; óbitos sobem para oito

Seis criminosos fortemente armados morrem em confronto com a Polícia Militar no Norte de Minas