A avenida Teresa Cristina, na região Oeste da capital mineira, ainda tem alguns pontos de interdição na manhã desta terça-feira (2). Segundo a BHTrans, os trechos em que a via segue fechada estão com entulhos e muita lama devido ao forte temporal da noite dessa segunda-feira (1). A limpeza será concluída nesta manhã.

De acordo com a autarquia, a lama tomou conta da avenida na altura do bairro Betânia, no cruzamento com a rua Metalig, no sentido bairro. A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informou que ainda nessa segunda-feira iria realizar a remoção dos resíduos que atrapalhavam o tráfego.

⚠️Liberação de via

22h13 Av. Teresa Cristina com R. Metalig sentido bairro está tomada de barro. Em contato com a equipe SLU, esta informou que a limpeza será realizada amanhã, hoje somente retirada de lixo. pic.twitter.com/rLBbI3F92u — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 2, 2021

Já a alça do Anel Rodoviário que dá acesso à Teresa Cristina, no sentido Centro, também continua fechada. O asfalto no local se rompeu durante à noite. A companhia ainda não informou quando o trecho será liberado. Com a interdição, quem passa pelo local terá que seguir para o próximo entrocamento com a avenida Amazonas.

🚧Fechamento de via

22h22 Alça do Anel Rodoviário para acesso a Av. Teresa Cristina sentido centro permanece fechada devido ao asfalto que rompeu. Local sinalizado pela equipe da BHTrans pic.twitter.com/jX1QdbPFDx — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 2, 2021

​​Leia também

Defesa Civil alerta para chuvas de até 80 mm e possibilidade de risco geológico em BH

Mulher fica ilhada em cima de carro durante inundação na Teresa Cristina; jovem já foi resgatada​