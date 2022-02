Valor da passagem também teve alteração Valor da passagem também teve alteração

Todas as 606 linhas do transporte metropolitano que transitam na Região Metropolitana de Belo Horizonte voltarão a operar com o quadro de horários do período pré-pandemia a partir desta terça-feira (1).

De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, diariamente 2.557 veículos circulam pela Grande BH. Atualmente, os coletivos realizam uma média mensal de 450 mil viagens. Para conferir o novo quadro de horários basta entrar no site do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas (disponível neste link).

Além de estender o número de viagens, a passagem dos ônibus metropolitanos ficaram mais cara desde esta segunda-feira (31). O preço médio das tarifas, que variam conforme a linha, passa de R$ 5,85 para R$ 6,60, de acordo com a Seinfra.

