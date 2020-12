O prefeito Alexandre Kalil e integrantes do comitê de combate à Covid-19 avaliam nessa quarta-feira (30) a situação da pandemia em Belo Horizonte. Uma reunião está prevista para essa tarde e, em seguida, haverá um pronunciamento.

Em meio ao avanço da doença na capital - ocupação dos leitos de terapia intensiva está em 78,8% -, o funcionamento atual do comércio será discutido. Lojistas e moradores da metrópole aguardam com expectativa o anúncio do chefe do Executivo.

A PBH não dá detalhes, mas informou que o grupo fará uma análise final dos impactos das últimas semanas nos indicadores epidemiológicos da cidade.

Na terça-feira (29), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BH) se manifestou de forma contrária a qualquer possibilidade de novo fechamento do comércio na cidade. O comunicado foi feito após o anúncio da reunião da prefeitura.

O órgão defende que não há nenhuma comprovação científica de que a reabertura do comércio, ainda que gradual, seja a responsável pelo aumento do número de casos da doença na cidade.

