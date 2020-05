Os bairros Lourdes, Buritis e Belvedere lideram o ranking de casos confirmados de Covid-19 em Belo Horizonte. O levantamento, divulguado pela segunda vez pela prefeitura da capital, corresponde a atualização até o dia 10 de maio.

De acordo com o executivo municipal, BH tem 732 casos confirmados, apesar do balanço da Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmar 1.351 na cidade no sábado (23).

Comparado com o último ranking divulgado pela prefeitura, no dia 14, Lourdes continua na liderança com 39 pessoas infectadas com o coronavírus. Já o Buritis, com 33 notificações, passou o Belvedere, com 29. Os três primeiros no ranking estão na região Centro-sul da capital.

Confira o ranking:

• Lourdes: 39

• Buritis: 33

• Belvedere: 28

• Funcionários: 25

• Sion: 22

• Gutierrez: 20

• Serra: 19

• Barro Preto: 17

• Castelo: 17

• Prado: 13

• Santa Efigênia: 13

• Jardim América: 10

