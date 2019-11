A Cemig deve normalizar, até o início da noite deste domingo, o fornecimento de luz nas residências que ainda estão sem energia em Belo Horizonte, em função das fortes chuvas que atingiram a capital mineira nesse sábado.

A queda de árvores e os raios sobre Belo Horizonte foram algumas das causas do problema na rede elétrica, que ainda afetava as regiões Centro-Sul, Oeste e Venda Nova na manhã deste domingo, e agora se limita a alguns pontos isolados da cidade. Bombeiros fazem o corte e a poda de uma árvore partida ao meio no bairro Sion, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Bombeiros fazem poda de uma árvore que ficou partida ao meio, e representa risco para quem passa pela rua Califórnia, no bairro Sion

De acordo com a corporação, o corte é necessário porque a árvore estava colocando em risco pedestres e automóveis que transitavam pela rua Califórnia, próximo à esquina com a rua Montevidéu. Em função disso, a Cemig precisou desligar a energia no local.

A chuva deste domingo, que atingiu alguns pontos de Belo Horizonte, com mais força nas regiões Oeste, Noroeste e Leste da capital mineira, não gerou nenhuma ocorrência junto à Cemig, que tem equipes atuando desde sábado na recomposição das redes danificadas durante o temporal. A forte chuva de sábado também deixou casas sem luz em outros municípios da região metropolitana de Belo Horizonte: Contagem, Betim e Nova Lima.