Durante coletiva realizada nesta quarta-feira (1º), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforçou mais uma vez que há uma escassez de máscaras em todo o mundo e isso é um problema a ser enfrentado no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Ele recomendou às pessoas que estão em casa que confeccionem suas próprias máscaras, mesmo que seja de pano.

Mas as máscaras fabricadas de maneira artesanal são eficazes na prevenção à doença? De acordo com o infectologista e professor da UFMG Unaí Tupinambás, não há evidência científica de que as máscaras caseiras sejam eficientes, mas elas podem ter um grau de proteção, especialmente para quem está com sintomas de virose.

Mas é preciso ficar bastante atento a recomendações, para que a máscara não seja um agente de transmissão do vírus. “Ela deve ser de uso exclusivamente individual, deve ser retirada antes de entrar em casa e não pode ser colocada sobre mesas, camas, cadeiras etc”, explica o professor. Ela também não pode ser retirada pela frente, mas pela parte de trás.

“E não se pode ficar tocando na máscara com as mãos, se não perde-se toda a utilidade dela”, afirma o professor, lembrando que as máscaras devem ser higienizadas com máximo de cuidado. Assista a vídeo que mostra a maneira correta para se colocar e retirar uma máscara.

A médica Clara Rodrigues, também professora da UFMG, explica que não é possível atestar a eficiência de uma máscara caseira porque há uma grande variação no processo de confecção e nos materiais usados, mas não devem oferecer risco ao usuário, se forem usadas de maneira correta e for confeccionada com material inerte e com todos cuidados de higiene.

Ela relembra que a orientação atual da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que as máscaras sejam usadas por pacientes sintomáticos e por profissionais da saúde, já que a produção industrial não dá conta de abastecer toda a população.

“Assim como a máscara descartável, a caseira tende a perder a eficácia quando umidificada. Independentemente do material usado, a máscara perde a eficácia quando fica úmida”, explica a médica. Não há recomendação para um material específico na confecção de uma máscara caseira.

Para ela, mais do que incentivar o uso de máscaras em população saudável, as autoridades de saúde devem reformar os cuidados com a higienização das mãos. Ou seja, lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia ou higienizá-las com álcool 70º.

