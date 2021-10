Os corpos de um jovem de 22 anos, e da mãe dele, uma idosa que não teve a idade revelada, foram encontrados dentro da casa onde moravam em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta quarta-feira (14). Segundo o Corpo de Bombeiros, vizinhos ficaram preocupados devido à falta de notícias da família e chamaram a corporação.

Os moradores contaram aos militares que, sem informações da mãe ou do filho, olharam por cima do muro da casa. Quando viram que uma idosa estava caída no chão do imóvel, perceberam que algo estava errado.

Chegando ao endereço, os Bombeiros precisaram arrombar o portão de acesso à casa. Lá dentro, encontraram o corpo da idosa e do filho dela, ambos em estado avançado de decomposição.

Testemunhas contaram que o jovem tinha necessidades especiais e, por isso, precisava de cuidados durante todo o dia. Segundo os Bombeiros, ainda não é possível determinar a causa da morte de mãe e filho. A primeira suspeita é que a idosa tenha morrido por causas naturais, e o jovem por problemas em decorrência de não ter alguém para lhe ajudar.

A equipe de perícia da Polícia Civil foi acionada e vai investigar o motivo das mortes.

