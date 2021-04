O fim de semana em Belo Horizonte começou gelado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros da Estação Pampulha registraram 13,3ºC na madrugada deste sábado (10), temperatura mais baixa do ano.

Com a chegada do outono, a tendência é clima frio pela manhã, com o calor aumentando ao longo do dia. Nesta semana, a Estação Cercadinho, também na capital mineira, chegou a registrar 13,5ºC.

Previsão do tempo

Segundo o Inmet, a previsão para este sábado e o domingo é de céu com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar entre 12ºC e 28ºC.

Na segunda-feira (12), o clima deve esquentar ligeiramente. A previsão do instituto é de céu claro com névoa seca e termômetros entre 14ºC e 30ºC.

