A Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou, nesta sexta-feira (5), que grande parte das regiões do Estado está com o isolamento abaixo da média, situação que é motivo de preocupação para a administração estadual, e reforçou que o combate à Covid-19 depende de toda a população, além da própria administração estadual.

De acordo com o secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, o Estado se preparou para a pandemia, em planejamento baseado em evidências científicas, iniciado antes do início da confirmação do primeiro caso em Minas.

No entanto, reforçou que a responsabilidade de enfrentamento da pandemia "não é e nem deve ser" só dos estados e municípios e sim de "cada um de nós". "É claro que é objeto da nossa preocupação. E a gente vem, mais uma vez, pedir a vocês que mantenham (as medidas de prevenção)", disse.

Em complemento, o chefe de gabinete da SES-MG, João Pinho, relembrou que o isolamento, que chegou a cerca de 70% em março no Estado, na atualidade está abaixo da média na grande parte das regiões de Minas. Segundo a empresa In Loco, de monitoramento de isolamento, a taxa estava em 36,1% no Estado nessa quinta-feira (4). A reportagem procurou a SES para conhecer a taxa de isolamento oficial e aguarda um retorno.

"A gente começou, há cerca de duas semanas, uma rotina de reuniões com as macrorregionais. E temos sensibilizado nesse sentido. Os gestores têm entendido o momento e, na última semana, tivemos um pequeno aumento nessa taxa de isolamento, mas grande parte das regiões ainda está com o isolamento abaixo da média e o Estado de Minas, nesse momento, tem um isolamento abaixo do que seria o interessante para esse momento", informou.

Hospital de Campanha

Também em coletiva de imprensa, realizada nesta tarde, os gestores apresentaram informações sobre a gestão compartilhada do Hospital de Campanha do Expominas, na região Leste de Belo Horizonte, anunciada nessa quinta-feira (4). Questionado sobre a previsão do início de operação, Cabral declarou que espera que não seja necessário o uso.

"Como a gente tinha a previsão do pico da pandemia, a gente poderia, nesse momento, já estar utilizando o Hospital de Campanha. Graças a Deus isso não aconteceu. Isso permite que a gente tenha a condição de melhorar ainda mais algo que a gente já tem feito", disse. A melhora citada trata-se do chamamento público para que Organizações Sociais (OS) interessadas demonstrem interesse na gestão compartilhada.

Conforme Cabral, o objetivo da gestão compartilhada é a melhoria da eficiência da estrutura. Pelo chamamento, as OS's serão catalogadas e fazem uma disputa para a definição daquela que é mais adequada para a gestão. Atualmente, a previsão do pico da pandemia em Minas está em 19 de julho.

De acordo com o governo, o Hospital de Campanha foi projetado para oferecer 740 leitos de enfermaria e 28 de estabilização, totalizando 768 vagas.

Galeria do Ouvidor

Outro assunto discutido na coletiva trata-se de uma possível liberação de funcionamento da Galeria do Ouvidor, no Centro de Belo Horizonte. De acordo com a SES, caso a capital mineira aderisse ao Minas Consciente, programa de isolamento controlado e de liberação de atividades no Estado, algumas das lojas do espaço tradicional de BH, bem como de shoppings, também poderia ser aberto.