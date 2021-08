Mais 32 mil alunos da rede estadual de ensino retornam, a partir desta segunda-feira (9), às aulas presenciais em Belo Horizonte. São estudantes do 8º ano do ensino fundamental, do 2º ano do ensino médio e do último período da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Conforme informou a Secretaria de Estado de Educação de Minas (SEE), a capital mineira conta com 226 unidades escolares estaduais e, ao todo, 95 mil alunos matriculados já retornaram às escolas de forma presencial.

Até o momento, haviam retomado às atividades em BH os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), em 12 de julho, do 9º ano e do 3º do ensino médio, que voltaram na última terça-feira (3).

Retorno em Minas

Em todo o estado, já foi autorizada a retomada das aulas presenciais em 1.496 escolas, de 224 municípios, com cerca de 577 mil estudantes matriculados. A partir desta segunda, outras instituições também retomam as atividades com as turmas de 8º ano e 2º ano do ensino médio, além do 2º e 3º do Ensino Médio de Tempo Integral, do último período/semestre dos cursos profissionalizantes e EJA.

Com as atualizações nas ondas do Plano Minas Consciente da última quinta-feira (05), todas as regiões do estado seguem aptas para o retorno das atividades presenciais, desde que não haja impedimento por parte da prefeitura.

A retomada, segundo a secretaria, é gradual, híbrida, facultativa e foi planejada para garantir o cumprimento dos protocolos sanitários e transmitir a segurança e confiança necessárias a alunos, funcionários, pais e responsáveis.

“No modelo híbrido de ensino, há alternância de uma semana com atendimento presencial na escola e outra apenas com o atendimento remoto. Ou seja, as turmas que desenvolveram atividades na escola durante esta semana serão atendidas de forma remota na próxima semana, por meio das ferramentas do Regime de Estudo não Presencial”, informou a pasta.

Betim e Contagem

Alunos de cidades da Grande BH também retornam às escolas a partir desta segunda. Em Betim, a retomada em unidades escolares da cidade será para crianças da pré-escola (4 e 5 anos), alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental, e estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

No próximo dia 16, será a vez daqueles com 0 a 3 anos, além dos matriculados no 1º ao 6º ano do fundamental. Confira aqui os protocolos.

Em Contagem, o retorno também será realizado em mais de uma etapa. Nesta segunda, retornam os estudantes da Educação Infantil com idades entre 4 e 5 anos. No dia 23 de agosto, serão contempladas as crianças entre 0 e 3 anos.

As últimas duas etapas irão ocorrer, respectivamente, nos dias 8 e 22 de setembro, para os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental e, posteriormente, para os alunos dos anos finais dos ensinos fundamental e médio.

