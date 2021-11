Três cidades do Sul de Minas anunciaram que não irão realizar o Carnaval no próximo ano. Nesta segunda (29), as prefeituras de Itamonte, Itanhandu e Passa Quatro, publicaram um comunicado conjunto nas redes sociais anunciando a decisão.

A justificativa, segundo as prefeituras, é o surgimento da nova variante do coronavírus, a Ômicron, que trouxe um cenário incerto em relação ao desenvolvimento da pandemia, pois ainda não se sabe se a nova cepa é resistente às vacinas utilizadas contra a Covid-19.

A festa atrai uma grande quantidade de turistas para os municípios e não há como garantir a segurança sanitária para a realização de um evento desse porte. “Para resguardar a saúde e a vida dos nossos cidadãos”, diz o anúncio.

A publicação também destaca que muitos municípios do Sul de Minas e do Vale do Paraíba já comunicaram o cancelamento do evento, o que poderia aumentar ainda mais o fluxo de turistas para a região das três cidades.

No total, já são 12 cidades do sul de Minas que cancelaram a festa carnavalesca. Na última semana nove cidades anunciaram que não realizarão o evento de fevereiro e o réveillon. As prefeituras alegam que a segurança da população e a tentativa de evitar aglomerações e, consequentemente, novos casos da doença, são os principais motivos para a suspensão das festas.





Leia mais:

Nove cidades do Sul de Minas anunciam cancelamento do Ano Novo e do Carnaval

Resultado de suspeita de variante Ômicron em BH sai até sexta; paciente esteve na África e na Europa