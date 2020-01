Mais de 25 ruas e avenidas de Belo Horizonte estão interditadas parcialmente por causa de danos provocados pelas chuvas intensas de quinta (23) e sexta-feira (24). As mais importantes delas são a avenida dos Andradas, que teve uma faixa interditada na altura do Parque Municipal porque os blocos de concretos do boulevard Arrudas foram arrancados pela água, e a avenida Teresa Cristina, que contina em obras entre a Cidade Industrial e o bairro Betânia.

Também há interdição de faixas em outras vias importantes, como na avenida Cristiano Machado (próximo ao bairro da Graça), na avenida José Cândido da Silveira e na rua Gentios. Veja as informações da BHTrans sobre os locais onde há faixas interditadas:

- Av dos Andradas, entre Av Francisco Sales e Al Ezequiel Dias. Uma faixa fechada por sentido.

- R das Marias, alt. nº 92. B Maria Goreti. Queda de barreira.

- R Eng. Sena Freire, 480. B São Bento. Queda de árvore e poste. pic.twitter.com/w2mNmQwM4d — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 27, 2020

09h20 Liberada a Av. Teresa Cristina, entre a Av. Dom João VI e a Via 210, sentido centro/bairro.

Sentido bairro/centro: liberada a partir do Anel Rodoviário.

Sentido centro/bairro: liberada até Via 210. https://t.co/YONT55B5cq — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 27, 2020

- Rua Eloi Mendes, esquina com Silviano Brandão, b. Sagrada Família. Meia pista liberada. — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 27, 2020

- R Pau Brasil - Jardim Felicidade 475. Tráfego em meia pista.

- Av. José Cândido da Silveira, alt. do 2936, b. Fernão Dias. Uma faixa interditada, nos dois sentidos. Local sinalizado. — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 27, 2020

- R Doutor Cristiano Rezende, 500. B. Milionários. 1 faixa interditada.

- Av Cristiano Machado, alt 1125, b da Graça. Faixa da direita ocupada.Local sinalizado.

- R Jair Negrão de Lima, 148. Jardim dos Comerciários. Obra da COPASA em meia pista.

- Rua Magnésio, 68, entre R Fernão Dias e R Des. Bráulio, b. Saudade.

- R Olaria do Barreiro, 140. B. Olaria. 1 faixa interditada.

- R. São João da Lagoa, 48. Santa Branca.

- R. Correias, Sion. Meia pista ocupada.

- R. Gentios, b. Luxemburgo. Queda de árvore e barranco. Trânsito em meia pista.

- R. Anita Garibaldi, 150, b Coração de Jesus. Queda de árvore e poste. Uma faixa ocupada.

-R. Cândido de Souza, b Gameleira. Meia faixa liberada.

- R Havaí, 345 - sentido Dom Bosco/Califórnia, entre Nicanor Carvalho e Augusto Souza Coutinho

- R Maria de Lourdes, 166. Bairro Novo das Indústrias

- R Eli Pinheiro 743 esquina com Chopoto — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 27, 2020

- R Monte Líbano, esq. com Rua Jacutinga. B. Padre Eustáquio. (fechado pela COPASA)

- R Bolivar Ferreira de Melo, b.Buritis, entre Ruas Eduardo Frieiro e Orlando Moretzsohn

- R Feira de Santana, 338. B. Ribeiro de Abreu. Linha 813 desviada.

