Operários da Prefeitura de BH trabalham desde as 7h deste sábado recolocando grelhas de concreto ao longo do Boulevard Arrudas, na avenida dos Andradas, em frente ao Parque Municipal, em BH. No local, a força da enxurrada e o deslocamento de ar causado por ela no canal fechado geraram imagens assustadoras na noite de sexta-feira (24), cenas que viralizaram nas redes sociais.

A água que desceu pelo ribeirão tirou as peças do lugar, e elas parecem um dominó nesta manhã. É preciso usar uma retroescavadeira para colocå-las no lugar.

Apesar da operação, o trânsito flui normalmente no local.



Veja o momento que a água ultrapassa o Boulevard Arrudas