Ao menos 300 cidades mineiras podem ser alvo de fortes chuvas e potenciais riscos geológicos neste terça-feira (28). São cinco alertas diferentes, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), envolvendo regiões como a Norte, Central, Vale do Jequitinhonha e Sul.

O primeiro alerta diz respeito à possibilidade de chuvas intensas, que podem chegar a 128 cidades em Minas. A previsão é de até 30 mm por hora ou até 50 mm em um dia, além de ventos que podem chegar a 60km/h. Entretanto, segundo o Inmet, há baixo risco de problemas envolvendo descargas elétricas. Confira aqui a lista de cidades afetadas.

Outro alerta abrange 137 cidades, e pode ser muito mais perigoso. A previsão do Inmet aponta até 60 mm de chuva em uma hora, ou até 100 mm no dia, com ventos de até 100 km/h. Nesse caso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de descargas elétricas, e possibilidade de alagamentos.Veja aqui a lista de cidades afetadas.

O terceiro alerta em atividade prevê pancadas de chuva e possibilidade de granizo em 227 cidades. A precipitação pode chegar a 50 mm no dia, com pequena chance de problemas cmo descarga elétrica. Nesse caso, o alerta vale para cidades do Sul, Sudoeste, Zona da Mata e Oeste de Minas.

No Vale do Mucuri e Jequitinhonha, 26 cidades estão sob risco de chuva acumulada, que pode chegar a 100 mm por dia. O maior perigo para essas cidades, de acordo com o Inmet, está no risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

No Sul de Minas, o município de Passa Vinte e cidades próximas podem ser alvo de tempestades, com até 60 mm por hora e até 100 mm no dia. També há possibilidade de ventos de até 100 km/h e queda de granizo.

