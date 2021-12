A prefeitura de Capitólio, no Sul de Minas, confirmou a realização da festa de Réveillon aberta a moradores e visitantes. Promovido pelo município, o evento contará com show de uma banda e uma dupla sertaneja. O anúncio foi feito na última sexta-feira (24) nas redes sociais da cidade mineira.

Segundo informações da postagem, o evento tem o apoio do Conselho Municipal de Turismo.

Com o anúncio do evento, Capitólio segue na contramão da maioria das cidades mineiras que cancelaram a realização das comemorações públicas promovidas pelas prefeituras no fim de ano. Os cancelamentos se devem à pandemia de coronavírus, agravada pela confirmação da nova cepa, Ômicron, que tem maior capacidade de contágio.

Capitólio é conhecida pelos cânions e cachoeiras do Parque Nacional da Serra da Canastra e recebe milhares de turistas que buscam as atrações naturais. O município também é famoso pelo Balneário Escarpas do Lago, que abriga mansões e recebe personalidades e visitantes com alto poder aquisitivo.

O Hoje em Dia tentou entrar em contato com a Prefeitura e com a secretaria de Turismo de Capitólio mas não foi atendido.



Leia também:

Minas tem 147 casos confirmados de influenza H3N2

Prazo para renegociar dívidas com a prefeitura de BH termina nesta segunda