Neste momento, 4.855 pessoas diagnosticadas com Covid-19 estão internadas em Minas Gerais, informou o boletim epidemiológico divulgado neste sábado (27) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Outras 36 mil estão em isolamento domiciliar, sendo acompanhadas pelo sistema de saúde.

O boletim não especifica quantas pessoas estão internadas em leitos de UTI ou de enfermaria, nem quantas delas ocupam vagas na rede pública ou privada. Mas é importante lembrar que a rede SUS (formada por hospitais públicos e filantrópicos) possui hoje cerca de 12,3 mil leitos de enfermaria e 3 mil leitos de terapia intensiva para tratar todas as enfermidades.

Em algumas cidades, os leitos de UTI estão com uma ocupação crítica. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, quase todas as unidades de terapia intensiva (tanto na rede pública quanto na particular) estão ocupadas no momento. O município já confirmou mais de 6 mil casos da doença.

Em Ipatinga, no Vale do Aço, apenas três vagas estavam disponíveis na terapia intensiva nesta sexta-feira (26). A cidade confirmou neste sábado a 37ª morte pelo novo coronavírus. Entre os leitos para pacientes com outras enfermidades, a ocupação é de 86%.

Em Belo Horizonte, 87% dos 990 leitos de alta complexidade disponíveis na rede SUS estão usados no momento. Dos 301 leitos reservados a pacientes com Covid-19, a ocupação é de 86%.