Mais de 40 mil pessoas foram atingidas pelos temporais em Minas desde o início do período chuvoso, em outubro deste ano. Segundo balanço da Defesa Civil, atualizado na manhã desta quarta-feira (29), 8.919 pessoas foram prejudicadas em 24 horas.

Ainda de acordo com o levantamento, o número de desabrigados subiu 219 em um dia, elevando para 2.401 o número de atingidos. No caso dos desalojados, quando os moradores são impedidos de ficar em casa de forma temporária, o dado já aponta 10.200 mineiros, 310 a mais em relação ao último balanço, divulgado na terça (28).

Até o momento, seis pessoas morreram por conta das chuvas no Estado. Outras 50 estão feridas e não há desaparecidos. Os demais atingidos aparecem no balanço como “outros afetados”.

Estragos

Por aqui, a chuva castigou cidades do Norte do Estado. Salinas foi um dos municípios mais atingidos pelos temporais na região. Rios como Bananal, Ribeirão e o que leva o nome do município, ficaram acima do nível normal de água e transbordaram nessa terça (28).

Em BH e região metropolitana, as fortes precipitações também causaram estragos. Em Ibirité, imóveis foram inundados e moradores ficaram ilhados depois que um córrego transbordou. Na capital mineira, vias da região Centro-Sul chegaram a ficar alagadas após mais de 40 mm de chuva caírem em pouco menos de 3 horas.

