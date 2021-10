Ao menos 579 crianças de até 6 anos em Minas perderam um dos pais em decorrência da Covid-19 entre março de 2020 e setembro deste ano. É o que indica levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). Dezenove pais morreram antes do nascimento dos filhos, enquanto seis crianças de até 6 anos perderam pai e mãe.

O levantamento completo está disponível no Portal da Transparência do Registro Civil. Em nível nacional, pelo menos 12,2 mil crianças menores de 6 anos perderam um dos pais para o novo coronavírus. Os dados da Arpen-Brasil ainda mostram que uma a cada quatro crianças desse público não tinha completado 1 ano de vida.

Para o presidente do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais (Recivil), Genilson Gomes, o conhecimento dessas informações, apesar de triste, é importante para definição de medidas do poder público. “Diante de dados tão relevantes proporcionados pelo portal da transparência do registro civil, o poder público poderá trabalhar com iniciativas de apoio e proteção às crianças brasileiras órfãs”, afirma.

Auxílio

Foi proposto, no relatório final da CPI da Covid no Senado, um projeto de lei que cria pensão especial para crianças e adolescentes órfãos de vítimas da pandemia. Segundo o texto, de autoria do relator da CPI, Senador Renan Calheiros (MDB-AL), quem perdeu pai, mãe ou responsável legal para a Covid-19 teria direito a indenização no valor de um salário mínimo.

O projeto ainda precisa ser apreciado na Câmara e no Senado, em Brasília. Se aprovado, o pagamento do benefício será retroativo à data do óbito e conforme o número de órfãos deixados. Por outro lado, o limite de pagamento seria de até três salários mínimos.

O texto sugere que a pessoa receba a pensão até os 21 anos, e se estiver cursando ensino superior, se estende até os 24 anos. O valor seguiria os reajustes da Previdência Social, e o dinheiro seria administrado pelo responsável legal "exclusivamente para atender às necessidades da criança ou adolescente".

