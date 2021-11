Um alerta possibilidade de chuvas intensas foi emitido para 84 cidades mineiras (veja lista no fim da matéria) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o órgão, o aviso vale até o fim da manhã de sexta-feira (5).

As cidades com risco de tempestades mais severas estão concentradas na região Norte do Estado. Noroeste, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri também podem ser atingidos por chuvas fortes até as 11h da sexta (5).

Segundo o Inmet, pode chover entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos podem variar entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamento e descargas elétricas. A recomendação é evitar áreas com risco de enchente, próximos a árvores e à rede elétrica.



Veja as cidades com perigo de chuvas intensas:

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Araçuaí

Arinos

Bandeira

Berizal

Bertópolis

Bonito de Minas

Buritis

Cachoeira de Pajeú

Capitão Enéas

Catuti

Chapada Gaúcha

Comercinho

Cônego Marinho

Coronel Murta

Crisólita

Curral de Dentro

Divisa Alegre

Divisópolis

Espinosa

Felisburgo

Formoso

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Gameleiras

Grão Mogol

Ibiracatu

Indaiabira

Itacarambi

Itaobim

Itinga

Jacinto

Jaíba

Janaúba

Januária

Jequitinhonha

Joaíma

Jordânia

Juvenília

Machacalis

Mamonas

Manga

Mata Verde

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Monte Formoso

Montezuma

Ninheira

Nova Porteirinha

Novorizonte

Padre Carvalho

Pai Pedro

Palmópolis

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Riacho dos Machados

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rubelita

Rubim

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Paraíso

Serranópolis de Minas

Taiobeiras

Umburatiba

Vargem Grande do Rio Pardo

Varzelândia

Verdelândia

