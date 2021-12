Os dados da vacinação contra a Covid-19 em BH foram atualizados pelo Secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado. Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (10), o responsável pela pasta explicou que os dados estavam estagnados, mas agora foram revisados.

"A gente vacinava, vacinava, e a nossa cobertura não passava de 83%. Pedi ao pessoal que entrasse no sistema e perguntasse quantas pessoas foram vacinadas e declararam residência em BH, independentemente do local de vacinação", explicou Machado.

Com a nova atualização, 2.192.691 belo-horizontinos estão imunizados com a primeira dose, o que corresponde a 99,7% da população acima dos 12 anos. Considerando a vacinação com duas doses ou dose única, são 1.900.150 imunizados, o que equivale a 86,4%.

A alta taxa de vacinação em BH ainda justifica, segundo o secretário, a realização de grandes eventos com público na cidade. "Já temos quase 100% da população acima de 12 anos e 86,4% da população com duas doses ou completamente imunizada, isso justifica jogos de futebol com 60 mil pessoas, festas, etc., e as taxas de ocupação estão estáveis. Isso significa que as pessoas estão protegidas, é uma notícia muito boa", afirma.

A última atualização do boletim epidemiológico da PBH apontava índice RT de 1,03 na cidade. Isso significa que 100 pessoas infectadas pelo vírus têm capacidade de transmissão a outras 103, indicando também o alerta amarelo para a doença, já que os casos tendem a crescer. Apesar disso, segundo Machado, a pandemia não está fora de controle na capital, pois há alterações significativas nos números a partir de poucos registros da doença.

