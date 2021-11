A vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca segue em falta em 93 municípios mineiros (veja lista no fim da matéria). A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou que aguarda o recebimento de 171.246 unidades do imunizante para suprir a necessidade de segunda dose nas cidades.

De acordo com a secretaria, as doses são encaminhadas pelo Ministério da Saúde e, assim que disponibilizadas, distribuídas pelo Estado com orientações sobre quais públicos devem ser imunizados.

Em nota, a pasta do governo estadual afirma que já supriu a necessidade de outros 618 municípios pelas vacinas da AstraZeneca com o 62º lote de imunizantes, enviado pelo Ministério da Saúde no dia 28 de outubro.

Veja lista de cidades com a AstraZeneca em falta e a demanda para completar a aplicação da segunda dose do imunizante:

Águas Formosas: 10

Aimorés: 635

Almenara: 496

Araguari: 1.340

Belo Horizonte: 18.020

Betim 4790

4790 Brasília de Minas: 1.439

Caraí: 515

Carandaí: 45

Caratinga: 645

Carmo do Paranaíba: 298

Caxambu: 43

Conselheiro Pena: 978

Contagem: 6.220

Coração de Jesus: 25

Curvelo: 1.060

Datas: 1.800

Diamantina: 560

Ervália 195

195 Esmeraldas: 3.650

Espera Feliz: 425

Espinosa: 1.050

Ferros: 435

Frei Inocêncio: 10

Fronteira: 50

Governador Valadares: 1.060

Ibirité: 585

Igarapé: 495

Inhapim: 524

Ipatinga: 5167

Itabira: 1.138

Itaipé: 680

Ituiutaba: 985

Jaíba: 725

Janaúba: 370

Januária: 205

João Monlevade: 2.130

João Pinheiro: 140

Juiz de Fora: 20.539

Ladainha: 130

Lambari: 482

Lavras: 1.075

Leopoldina: 1.685

Manhuaçu: 3.265

Mar de Espanha: 265

Mato Verde: 370

Medina: 110

Montalvânia: 48

Monte Azul: 120

Montes Claros : 1.9610

: 1.9610 Muriaé : 3.571

: 3.571 Nanuque: 1.280

Nova Lima: 945

Padre Paraíso: 460

Paracatu: 580

Passos: 290

Patos de Minas: 235

Patrocínio do Muriaé: 20

Pirapora: 125

Poços de Caldas: 35

Porteirinha: 1.375

Poté: 585

Pouso Alegre: 1.075

Raposos: 410

Riacho dos Machados: 205

Ribeirão das Neves: 16.870

Rio Pardo de Minas: 510

Rio Pomba: 895

Rubelita: 295

Salinas: 620

Santa Luzia: 1.970

Santa Maria de Itabira: 110

Santo Antônio do Retiro: 226

São Francisco: 600

São Gonçalo do Sapucaí: 295

São Gotardo: 50

São Joaquim de Bicas: 150

São José da Lapa: 827

Taiobeiras: 265

Tarumirim: 105

Teófilo Otoni: 3.414

Timóteo: 570

Três Corações: 205

Três Marias: 485

Tupaciguara: 145

Turmalina: 95

Ubaí: 16

Uberaba: 15.245

Uberlândia: 8.720

Unaí: 225

Várzea da Palma: 435

Viçosa: 75

