Mais de 80% dos pacientes com o novo coronavírus se recuperaram da doença na capital mineira. De acordo com levantamento da Prefeitura de Belo Horizonte, divulgado na segunda-feira (18), 1.189 pessoas tiveram diagnóstico positivo para Covid-19 até ontem. Deste total, 1.002 estão totalmente recuperadas. Na ponta do lápis, a taxa de recuperadas é de 84%. Isso significa que, de cada 10 pessoas infectadas pela doença, oito estão curadas.

Uma das últimas pessoas que se curou da Covid-19 em BH e teve alta após 51 dias de internação foi a aposentada Maria Aparecida Dias, de 60 anos. Mesmo passado o medo de morrer pela doença que tem assombrado o mundo, ela ainda sente na pele os efeitos do novo coronavírus.

O primeiro fim de semana da mulher em casa foi de batalha e desafios. Por causa no longo tempo que passou no Hospital Mater Dei, Maria Aparecida ainda não consegue movimentar os braços e as pernas. Mas está cercada do amor da família. "Transferimos o quarto dela para a sala, para que ela fique mais a vontade. Lá, ela passa os dias vendo TV, mas ainda sente dor", detalhou o filho da aposentada, Adenilson Teixeira de Andrade, de 42.

Além de Maria Aparecida e de Adenilson, outro filho da mulher e o marido dela também foram infectados pelo novo coronavírus. "O meu padrasto, o Marco Aurélio, que também ficou mais de dois meses internado, está bem melhor que minha mãe. E eu e meu irmão estamos bem. Vai dar tudo certo", falou.

Maria Aparecida ficou quase dois meses internadas após ser infectada pela Covid

Balanço

O executivo municipal informou ainda que outros 156 pacientes seguem em acompanhamento, sejam internados ou em isolamento domiciliar. Na metrópole, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, o novo coronavírus matou 31 pessoas. Outros 23 óbitos estão em investigação aguardando resultados laboratoriais.

O levantamento revelou também o perfil das vítimas da enfermidade. Vinte mulheres e 11 homens morreram por causa da Covid. Todos tinham pelo menos um fator de risco ou comorbidade. O balanço diz, ainda, que 74 profissionais de saúde foram infectados pelo novo coronavírus. A prefeitura aguarda resultado de exames em outros 79 para descartar ou confirmar a doença.

Flexibilização

A capital mineira avalia a possibilidade de começar a flexibilizar o isolamento social e fazer a abertura gradual dos serviços considerados não essenciais. Conforme o prefeito Alexandre Kalil, a decisão será anunciada na tarde da próxima sexta-feira (22).

