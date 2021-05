Mais dois funcionários que trabalham na área administrativa-pedagógica da unidade Gutierrez do Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte, testaram positivo para a Covid-19. As aulas no local seguem suspensas até dia 28 de maio.

Em nota, a escola informou que a decisão foi tomada após o recebimento do resultado dos testes realizados no quadro de funcionários que estavam trabalhando presencialmente na unidade. Os exames foram recebidos nesse domingo (23). Os dois profissionais que testaram positivo trabalham diretamente com estudantes e professores. Na última sexta (21), a instituição já havia decidido pela suspensão das aulas após uma outra funcionária contrair a doença.

A decisão pela suspensão das atividades presenciais, conforme informou a instituição, está dentro do determinado pelo protocolo de emergência do Plano Minas Consciente, do governo de Minas Gerais. O Colégio ressalta, ainda, que não há informações sobre onde esses funcionários foram contaminados e que a infecção não necessariamente ocorreu na escola.

“O Colégio Santo Agostinho segue agindo de forma cautelosa e com a única intenção de preservar a segurança e a saúde de toda a comunidade escolar. Levando-se em conta a seguridade do ambiente, EPI's e todas as barreiras de proteção, a partir desta segunda-feira (24), o colégio trabalhará junto aos parceiros técnicos e de saúde, de maneira a reavaliar o melhor momento de retomada das atividades presenciais”, diz o comunicado.

