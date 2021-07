Professores do ensino fundamental e médio de escolas estaduais de Minas voltam ao trabalho presencial a partir desta segunda-feira (5). As instituições estão localizadas em municípios do Estado que estão nas ondas Verde, Amarela e Vermelha do programa Minas Consciente e nos quais não há impedimento por parte das prefeituras.

Anteriormente, o retorno estava liberado apenas para escolas localizadas nas ondas amarela e verde do plano. A partir desta segunda, retornam 1.123 instituições, que receberão alunos a partir de 12 de julho. Conforme informou a Secretaria de Estado de Educação, a volta às aulas será gradual, híbrida e facultativa, seguindo os protocolos sanitários para a segurança de alunos e funcionários.

Com as novas regras, divulgadas na semana passada, a partir de hoje começa o trabalho de professores em 543 escolas de 132 municípios que estão em Onda Vermelha, e nos quais não há impedimento por parte das prefeituras. Nestes locais, fica autorizado o retorno das atividades nos anos iniciais do ensino fundamental – 1º ao 5º ano. No caso em que, mesmo na onda vermelha, a cidade esteja classificada como Cenário Epidemiológico e Assistencial Desfavorável, a volta não ocorrerá. Atualmente, apenas a macrorregião Leste do Sul se enquadra nesta indicação do Minas Consciente.

Nos locais em que a retomada dos anos iniciais do ensino fundamental já ocorreu, também começam a ser recebidos os professores do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. Os alunos desses anos de escolaridade chegam em 12 de julho. Os anos iniciais que já fizeram a retomada seguem na mesma dinâmica já adotada. Nesta situação estão 157 escolas, em 27 municípios.

Outra situação é dos municípios que estavam em onda vermelha, antes desta alteração, e que, portanto, ainda não fizeram a retomada, mas que agora evoluíram para as ondas amarela ou verde do Minas Consciente. São 423 escolas de 107 municípios nesta situação.

Nestes casos, as unidades de ensino ficam autorizadas a começar o acolhimento dos anos iniciais e do 9º ano do ensino fundamental, além do 3º ano do ensino médio. Sempre começando com o recebimento dos professores e, na semana seguinte, a partir de 12 de julho, dos alunos.

A lista de escolas com as atividades presenciais autorizadas pode ser consultada no site da Educação.

