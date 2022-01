Para desafogar os atendimentos nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), seis centros de saúde de Belo Horizonte começam a funcionar com horário ampliado a partir de segunda-feira (3). Outros três postos terão modificação no atendimento já neste fim de semana.

Neste sábado (1º), os Centros de Saúde Santa Terezinha, na Pampulha, e Jardim Europa, em Venda Nova, começaram a receber os doentes em horários estendidos. Já no domingo (2), o Centro de Saúde Floramar, na região Norte, também começará a funcionar até mais tarde. Durante este fim de semana, excepcionalmente, as três unidades irão atender das 7h às 19h. Depois, as atividades vão se encerrar às 22h30.

Na segunda (3), centros de saúde das regiões do Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste e Noroeste vão atender os pacientes das 7h às 22h30. Na terça-feira (4), é a vez da Oeste, completando, assim, as nove regionais da capital - veja a lista com os endereços no final da matéria.

A orientação é que essas unidades sejam procuradas para sintomas respiratórios leves e moderados, como tosse, coriza, febre, dor no corpo e mal-estar geral. Segundo Taciana Malheiros, subsecretária de Atenção à Saúde da Prefeitura de BH, 75% das pessoas que buscam as UPAs têm casos simples e poderiam ser atendidas nos postos de saúde.

“Estamos nos preparando sempre para esse aumento da busca pela população em virtude do feriado, da maior circulação dos vírus. A ampliação vai ser um facilitador para que as pessoas busquem atendimento”, afirmou a gestora.

Além disso, ela lembra que nessas unidades é possível fazer o teste rápido de antígeno para detecção da Covid-19. Porém, não haverá aplicação de vacina contra o coronavírus nas unidades com horário ampliado.

Pediatria

Os atendimentos pediátricos nos postos com horário ampliado serão realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Após esse horário e nos fins de semana e feriados, os atendimentos pediátricos serão realizados nas UPAs, que permanecem atendendo normalmente, todos os dias, 24 horas.

Confira, abaixo, os endereços dos centros de saúde e quando essas unidades começam a funcionar com horário ampliado:

Sábado (1º)

Centro de Saúde Santa Terezinha (Pampulha): rua Senador Virgílio Távora, 157, Santa Terezinha

Centro de Saúde Jardim Europa (Venda Nova): rua Edimburgo, 140, Jardim Europa

Domingo (2)

Centro de Saúde Floramar (Norte): avenida Saramenha, 3, Guarani

Segunda-feira (3)

Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa (Barreiro): avenida Nélio Cerqueira, 15, Tirol

Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida (Centro-Sul): rua Paulino Marquês Gontijo, 109, Novo São Lucas

Centro de Saúde Vera Cruz (Leste): praça Pedro Lessa, 36, Vera Cruz

Centro de Saúde Cachoeirinha (Nordeste): rua Borborema, 1.325, Cachoeirinha

Centro de Saúde Califórnia (Noroeste): avenida das Castanholas, 277, Califórnia

Terça-Feira (4)

Centro de Saúde Vila Imperial (Oeste): rua Guilherme Pinto da Fonseca, 350, Madre Gertrudes

