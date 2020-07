Mais um bebê morreu por causa do novo coronavírus em Minas Gerais. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta terça-feira (21), uma criança com idade inferior a um ano morreu de Covid-19 no dia 10 de julho, em Nova Serrana, na região Centro-Oeste de Minas. Segundo o levantamento, a criança tinha alguma comorbidade.

No fim de semana, a secretaria já havia confirmado a morte de um bebê em Montes Claros, no Norte de Minas. Ainda não há informação se o menino tinha alguma comorbidade.

Minas registrou até o momento 2.071 mortes por Covid e 76% delas aconteceram em pacientes com mais de 60 anos de idade. Mas a doença não atinge somente os idosos. Também foram registrados no estado três mortes de crianças entre 1 e 9 anos e três óbitos de adolescentes entre 10 e 19 anos. Na faixa etária de 20 a 29 anos, foram 23 mortes confirmadas.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Nova Serrana para ter mais informações sobre a morte do bebê e aguarda retorno.

