O Centro de Saúde Novo Aarão Reis, na região Norte de Belo Horizonte, foi fechado temporariamente na tarde desta sexta-feira (6), após um paciente com suspeita de sarampo procurar a unidade. Nos meses de agosto e setembro, esse protocolo foi adotado em 35 unidades da capital.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que houve a vacinação das pessoas que tiveram contato com o paciente, além de ser feita a desinfecção e a unidade retomou o atendimento.



Nesses casos, a suspensão do atendimento dura em média duas horas. Minas Gerais está em alerta com o números crescentes de casos da doença, que é viral, infecciosa, grave e altamente contagiosa. Somente na última semana, o número de casos confirmados mais que triplicou no Estado, passando de quatro registros para 13.

A pasta informou ainda que foram tomadas medidas de protocolo do sarampo e são executadas diante da suspeita de diagnóstico da doença. Esses procedimentos são executados para resguardar a saúde das pessoas do local e evitar transmissões.

Veja a lista das unidades de Belo Horizonte onde o protocolo foi adotado:



21/08 UPA Centro-Sul



22/08 Centro de Saúde São Geraldo



23/08 Centro de Saúde Lagoa



24/08 UPA Centro-Sul e UPA Leste



26/08 Centros de Saúde Califórnia, Tirol, Cafezal, Dom Joaquim, Felicidade I e II e UPA Nordeste – sendo que o caso já foi descartado para sarampo



27/08 UPA Venda Nova e Centro de Saúde Jaqueline II



28/08 Centros de Saúde Osvaldo Cruz, Nossa Senhora Aparecida e UPA Norte



29/08 Centros de Saúde Nova York, Paraíso e UPA Leste



30/08 UPA Nordeste

31/08 UPA Venda Nova

02/09 Centros de Saúde Marcelo Pontel, Carlos Chagas, Jardim dos Comerciários e Alameda dos Ipês e as UPAs Nordeste e Venda Nova



03/09 Centros de Saúde Jardim dos Comerciários, Havaí e Waldomiro Lobo e as UPAs Norte e Pampulha



04/09 - Não houve fechamento de unidades



05/09 – Centro de Saúde Jardim dos Comerciários



06/09 – Centro de Saúde Novo Aarão Reis



A vacina é o mais importante método de prevenção. Confira dicas sobre imunização.

