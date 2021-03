Minas Gerais deve receber, nesta terça-feira (9), o sétimo lote de vacinas contra a Covid-19. A previsão é de que um carregamento com mais 303.600 doses chegue nesta noite ao Estado. A remessa deve desembarcar às 19h30 no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana, vindas do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

As informações são do BH Airport, que administra o terminal. A informação ainda indica que toda a carga será de vacinas CoronaVac, imunizante desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac e produzida pelo Instituto Butantan. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) confirmou que há previsão para a chegada do sétimo lote na noite de hoje, mas não informou o quantitativo de doses.

Os imunizantes serão encaminhados para à Central de Rede de Frio da SES-MG, localizada na capital mineira. Posteriormente serão encaminhados à Unidades Regionais de Saúde (URS) de Minas.

De acordo com a SES, para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde já disponibilizou, até hoje, 1.813.780 imunizantes, sendo 1.357.912 já distribuídos aos municípios. Com o sétimo carregamento, Minas recebe, ao todo, 2.117.380 doses. O primeiro lote desembarcou no Estado no último dia 18 de janeiro, com 577.480 vacinas.

Remessas recebidas até o momento

1ª remessa: 577.480 doses da CoronaVac em 18/1

2ª remessa: 190.500 doses de AstraZeneca em 24/1

3ª remessa: 87.600 doses da CoronaVac em 25/1

4ª remessa: 315.600 doses da CoronaVac em 7/2

5ª remessa: 357.400 doses da AstraZeneca e CoronaVac, em 24/2

6º remessa: 285.200 doses da CoronaVac em 03/03.

Vacinados no Estado

Mais de 700 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Minas. Até a manhã de hoje, 700.179 mineiros foram imunizados. Deste grupo, 332.270 tomaram a segunda dose, de acordo com os dados do vacinômetro, painel da SES que monitora a campanha em Minas.

Do público-alvo da ação, foram imunizados 451.599 profissionais da linha de frente no combate à Covid, 28.639 idosos que estão em asilos, 3.368 deficientes que vivem residências inclusivas e 7.267 índios de aldeias mineiras. Com relação à segunda dose, 257.057 foram aplicadas em trabalhadores da saúde, 20.110 em idosos, 2.273 em deficientes e 5.441 em indígenas.

O levantamento atual também informou que, até o momento, 83.962 idosos com 90 anos ou mais já receberam a primeira dose do imunizante. Deste grupo, e 35.289 receberam a segunda. Das pessoas de 85 a 89 anos, 84.645 receberam a primeira dose e 10.888, a segunda. Outros 40.699 idosos com idades entre 80 e 84 anos já receberam a imunização.

