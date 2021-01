Manifestantes contrários ao governo de Jair Bolsonaro (sem partido) convocaram, para este sábado (23), mais um movimento nacional em favor do impeachment do presidente. Os protestos estão marcados para ocorrer em ao menos 17 estados e no Distrito Federal. Em Minas, carreatas estão previstas em Belo Horizonte. No último fim de semana, protestos foram realizados.

Os atos estão sendo organizados por meio das redes sociais. Na capital, pelo menos duas manifestações estão marcadas para a tarde de sábado. Às 16h, com saída do Mineirão, na Pampulha. E às 16h30, com concentração na praça Afonso Arinos, no Funcionários, região Centro-Sul.

Na última quarta-feira (20), Bolsonaro disse, a apoiadores, que “se Deus quiser” continuaria o mandato até 2022. A afirmação feita em meio ao acúmulo de pedidos de impeachment contra ele.

Além de Belo Horizonte, os protestos devem ocorrer em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Leia mais:

Distribuição de vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca deve começar neste sábado

BH ultrapassa 80 mil casos confirmados de Covid-19; taxas de ocupação e transmissão registram queda

Importação de insumo de vacinas é questão burocrática, diz Bolsonaro

Bolsonaro diz a apoiadores que espera concluir mandato em 2022, 'se Deus quiser'