Manifestantes fecharam a avenida Barão Homem de Melo, no bairro Nova Granada, na região Oeste de Belo Horizonte, na noite desta terça-feira (27).

Segundo o Corpo de Bombeiros, eles colocaram fogo em pneus, colchões, pedaços de tronco de árvores e interditaram as pistas na altura do número 1.286. O motivo do protesto seria o atropelamento de quatro pessoas no local na semana passada.

O acidente foi no domingo (18), uma mulher de 33 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um carro. Elas estavam em cima da calçada quando foram atingidas. Entre os feridos estava uma criança de um ano, filho da mulher que não resistiu aos ferimentos.

Eles cobram das autoridades a colocação de um quebra-molas na via. Segundo a Polícia Militar, o trânsito já foi liberado.

