Os motoristas que passam pelo Centro de Belo Horizonte na noite desta terça-feira (13) enfrentam lentidão devido a uma manifestação que tomou as ruas dessa região da capital contra o contingenciamento de verbas da educação. O ato, que começou por volta das 16h em vários pontos da cidade, chegou ao fim na Praça da Estação por volta das 19h.

Segundo a BHTrans, às 16h15, os manifestantes que se concentravam na Praça da Estação, na praça Raul Soares e na praça Afonso Arinos iniciaram deslocamento em direção à Praça 7. Com isso, várias das principais vias da cidade foram tomadas pelo protesto, como as avenidas Amazonas e Olegário Maciel.

O ato fez uma pausa em frente à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e, já no fim da tarde, o trânsito estava complicado nas avenidas Afonso Pena, Contorno e Andradas e, também, na rua Espírito Santo, no Centro.

Apesar do fim do ato, até as 20h desta terça o trânsito continuava com lentidão na região central, devido aos reflexos da manifestação.

