Cerca de 50 pessoas protestaram, na manhã deste sábado (14), pelo maior cuidado do poder público com animais, como cavalos e cães, que transitam inadequadamente pelas rodovias mineiras. O ato ocorreu em frente à Cidade Administrativa, no bairro Serra Verde, na região Norte de Belo Horizonte.

De acordo com Val da Consolação, representante da ONG Vida Animal Livre, que ajuda a resgatar bichos atropelados em vias, além da lamentável perda da vida do próprio animal, o trânsito deles pode causar acidentes com vítimas humanas fatais. Val participou da manifestação deste sábado.

"A gente precisa de fiscalização e da apreensão desses animais que ficam em rodovia para locais seguros. Eles andam por aqui e fatalmente são atropelados. Hoje, mesmo, após o protesto, nós resgatamos um cavalo que atravessou toda a pista em direção a um barranco", relatou.

Cavalo resgatado por ONG neste sábado será levado para Zoonoses de BH

Segundo Val, o poder público, incluindo o Estado e as prefeituras por onde passam as rodovias MG-010 e MG-424 precisam se unir para pensar soluções conjuntas para o problema, incluindo a fiscalização de tutores que deixam os animais soltos.

A reportagem procurou e pediu posicionamentos sobre o assunto à Prefeitura de Belo Horizonte e ao governo de Minas, e aguarda retornos.

