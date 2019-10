A cantora Marília Mendonça se pronunciou nesta terça-feira (7) sobre as cenas de violência registradas em Belo Horizonte durante o show surpresa do projeto "Todos Os Cantos". Ao fim da apresentação, que aconteceu na Praça da Estação, no Centro da capital mineira, houve empurra-empurra e arrastões. De acordo com a Polícia Militar, 46 ocorrências foram contabilizadas e 14 pessoas foram presas.

Por nota, a sertaneja lamentou a situação e reforçou que o show gratuito é uma maneira de retribuir o carinho que recebe dos fãs. "A cantora lamenta ainda o fato de que infelizmente, esse tipo de situação tem se tornado rotineira em eventos, pagos ou não, que acumulam um grande número de pessoas no Brasil".

Nesta manhã, a PM culpou a organização do evento pela baderna e explicou que não foi comunicada antecipadamente de que a "rainha da sofrência" seria a atração do espetáculo. Ao pedir autorização para o show, os responsáveis informaram que seria a gravação de um documentário, sem, contudo, mencionar o nome de Marília. Além disso, o público foi estimado em 15 mil, mas mais de 50 mil pessoas compareceram ao local para acompanhar o show.

A equipe da cantora se defendeu e disse que a surpresa é para o público. "Todas as autoridades locais são previamente avisadas e as autorizações solicitadas aos órgãos de segurança local, que libera o alvará para a realização do evento", garantiu a equipe, em comunicado.

Segundo os organizadores, em cada cidade onde o show acontece é feita uma estimativa de público, "que dependendo do local, pode ser maior ou menor". No comunicado, a equipe da cantora disse que, além da PM e da Guarda Municipal, também contratou mais de 100 seguranças privados para fazer a segurança do evento.

Todos os cantos

O “Todos os Cantos” é um projeto idealizado pela própria cantora, que pretende gravar uma música inédita em cada capital brasileira. Marília sempre aparece na cidade de surpresa, panfletando nas principais ruas e faz a própria divulgação nas redes sociais. Em BH, ela apresentou e gravou a música "Graveto".

