As chuvas que caem em Mariana já causam estragos na cidade histórica da região Central de Minas Gerais. Nesta segunda-feira (3), uma casa caiu no distrito de Passagem de Mariana. De acordo com a Defesa Civil do município, não houve vítimas durante o desmoronamento, já que o local já estava interditado.

Apesar de a cidade seguir com alerta de pancadas de chuva, a Defesa Civil informa que não tem acontecido tempestades, apenas chuva fina. Mas o alerta de risco geológico continua válido no município histórico.

Até o momento não há registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas. As estradas também estão sendo monitoradas.

Desde o início do período chuvoso, a Defesa Civil de Mariana tem intensificado o número de vistorias e ampliou o horário de plantão. A orientação do órgão é que a população se mantenha alerta para o surgimento de trincas, rachaduras e minas d'água.

