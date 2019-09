Os funkeiros MCs Kevin e Hariel, que em 29 de junho foram detidos em Belo Horizonte por uso de drogas, voltaram à capital mineira nesta segunda-feira (23). Mas, desta vez, os músicos não iriam se apresentar em nenhum show ou festival. Eles vieram para participar de uma audiência na Justiça.

Na sessão, que aconteceu no Juizado Especial Criminal, no bairro Coração Eucarístico, o juiz Flávio Catatone advertiu a dupla e, a pedido da promotora Patrícia Estrela de Oliveira Vasconcelos, suspendeu o processo. Com isso, segundo explicou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), os funkeiros não irão mais responder por este processo.

O crime de uso de drogas, considerado de baixo potencial ofensivo, prevê pagamento de multa, cumprimento de penas alternativas ou advertência, conforme consta no artigo 28 da Lei de Tóxicos. Depois que Kevin Nascimento Bueno e Hariel Bernardo Ribeiro concordaram com a decisão do juiz, o acordo foi homologado com o Ministério Público.

Prisão

Os MCs Kevin e Hariel foram detidos por fazerem uso de maconha em um quarto de hotel no bairro Calafate, na região Oeste de BH. A dupla, que consumia maconha e haxixe na hora da abordagem, não ofereceu resistência e foi conduzida para a Delegacia de Plantão (Deplan) 3, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberada.

Na época, os funkeiros estavam em BH para se apresentar no festival Funk MG. O show dos dois cantores aconteceu normalmente após a liberação deles da delegacia. Logo após a prisão, MC Hariel divulgou um vídeo de uma música com os seguintes dizeres: "Formação de quadrilha. Maconheiro delinquente. São várias denominações que os bico dá pra gente. Isso é puro recalque", dizia a canção. Ouça:



MC Kevin também se posicionou na época. Ele que chegou a fazer um vídeo de dentro da viatura da PM disse: "Mó breck. Um dia eu vou ver esse vídeo aqui e cascar os bico". Em outra publicação, MC Kevin afirmou que a mãe estava brava pela "cana", gíria usada para se referir à prisão.

Carreiras

Aos 21 anos de idade, Kevin Nascimento Bueno tem cinco anos de carreira, acumula mais de 500 milhões de visualizações em seus vídeos no YouTube. Seus maiores sucessos são as músicas "Pra inveja é Tchau", parceria com MC Davi, e "Joga Bola".

Já Ariel Bernardo Ribeiro, o MC Hariel possui um dos hits mais conhecidos do funk. Em 2017, ele lançou, em parceria com MC Don Juan, a canção "A Lei do Retorno". Juntos, os dois possuem a música "Coração na geladeira".

