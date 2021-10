Um medicamento experimental desenvolvido pela farmacêutica AstraZeneca se mostrou eficaz na redução em 50% de casos graves e mortes por Covid-19 em pacientes não hospitalizados. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (11) pela empresa britânica.

Das pessoas inscritas para participarem do estudo, 90% tinham alto risco de progressão para a forma grave da doença, incluindo aqueles com comorbidades. Foram analisadas as amostras de 903 pacientes.

Nos participantes que receberam tratamento dentro de cinco dias do início dos sintomas, o AZD7442 reduziu o risco de desenvolver Covid grave ou evoluir para óbito em 67%. Foram administradas doses de 600 mg por injeção intramuscular.

“Com casos contínuos de infecções graves por Covid em todo o mundo, há uma necessidade significativa de novas terapias que possam ser usadas para proteger populações vulneráveis ​​e também podem ajudar a prevenir a progressão para doença grave”, Hugh Montgomery, um dos responsáveis pelo ensaio clínico.

De acordo com a companhia, que é a fabricante da vacina AstraZeneca, produzida no Brasil em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o fármaco é a primeira combinação de anticorpos de longa duração com dados de Fase III a demonstrar benefício na profilaxia e no tratamento da enfermidade.

Especialistas alertam que ainda não existem remédios em circuação com eficácia comprovada no tratamento preventivo da Covid.

A AstraZeneca ainda vai discutir os dados com autoridades de saúde. Na semana passada, a empresa anunciou que havia apresentado um pedido à Food and Drug Administration, dos Estados Unidos, para o uso emergencial do produto. Os resultados da pesquisa ainda serão publicados em uma revista médica.

