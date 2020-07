A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) espera que, em 15 dias, chegue do exterior uma grande remessa de medicamentos usados para tratar pacientes de terapia intensiva, para minimizar o problema de escassez desses remédios em todo o país. A informação é do secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, em coletiva nesta sexta-feira (17). A grande compra está sendo realizada em conjunto pelo Ministério da Saúde e por diferentes secretarias de saúde do país.

A compra volumosa em nível internacional foi necessária porque a indústria farmacêutica brasileira não está dando conta de produzir o volume necessário para dar conta da demanda. Com o crescimento da epidemia de Covid, houve um aumento no número de leitos de UTI em todos os Estados. “Além disso, o ministério também tem distribuído alguns medicamentos, muitos deles vinculados ao risco iminente de alguns estados, e com isso temos uma ação multifatorial com o objetivo de evitar o desabastecimento real no Estado de Minas Gerais”, afirmou o secretário.

Neste momento, Minas tem 2.402 pessoas internadas em leitos de UTI da rede SUS, sendo que 923 delas estão com diagnóstico de Covid-19.

Amaral explicou que há uma questão burocrática que deixa mais complexa a distribuição de medicamentos por todo o Estado. Em Minas, a maior parte da assistência via SUS é feita por entidades filantrópicas, que fazem suas compras diretamente com os fornecedores. Em um momento de escassez de medicamentos no mercado, vários hospitais têm relatado dificuldade para repor estoques e pedido ajuda para a secretaria.

“Felizmente a Fhemig (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais) tem um estoque grande, de mais de 30 dias, não tem risco maior de desabastecimento neste momento, mas nos chamam a atenção casos pontuais de alguns hospitais terem efetivamente uma dificuldade de abastecimento, que leve à necessidade de reestruturar a rede para que esses medicamentos não faltem no Estado”, afirmou.

O secretário informou ainda que a escassez de medicamentos já era esperada pela secretaria. Por isso, em março as cirurgias eletivas foram suspensas (porque os insumos e remédios seriam necessários no auge da Covid). Segundo Amaral, antes da aceleração da doença em Minas, a secretaria entregou R$ 92 milhões a hospitais filantrópicos para que já se abastecessem com EPIs, insumos e medicamentos.

“Podemos ter vários gargalos em momentos diferentes da epidemia. No início, tivemos uma dificuldade extrema de conseguir respiradores. Depois vislumbramos dificuldade com exames. Agora, temos dificuldade com recursos humanos e medicamentos”, explicou.