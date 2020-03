As aulas da turma do quarto período do curso de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) estão suspensas até a próxima sexta-feira (20). A interrupção é motivada pela identificação de um aluno com suspeita de coronavírus (Covid-19). A suspensão teve início nessa sexta-feira (13). A instituição divulgou uma nota sobre a manutenção das aulas no geral e a suspensão de eventos acadêmicos.

De acordo com um comunicado interno da Faculdade de Medicina (veja abaixo), o aluno cujo caso está em investigação frequentou as aulas até o dia 6 deste mês. Como o período de transmissão compreende 2 dias antes do início dos sintomas e o período de incubação é de 14 dias, o instituto decidiu pela suspensão das disciplinas.

Clique para ampliar ou salvar

Outro argumento divulgado no comunicado para que houvesse a interrupção das aulas está no fato de que, quando estão na faculdade, os alunos mantêm contato próximo, conceito que é definido como distância igual ou menor do que 2 metros e por tempo mínimo de 15 minutos.

A instituição não divulgou a idade do aluno e o contexto pelo qual o estudante está sob suspeita.

A UFMG relembrou que, à exceção do quarto período da Medicina, as demais turmas e cursos seguem com funcionamento normal. Nessa sexta, a instituição divulgou uma nota sobre a manutenção das aulas e a suspensão de eventos acadêmicos.

