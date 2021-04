As Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, sob a coordenação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), realizam, neste sábado (10), em Juiz de Fora, na Zona da Mata, uma megaoperação para desarticular duas organizações criminosas com atuação interestadual.

Segundo a PM, as quadrilhas são investigadas por tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro, ameaças a agentes públicos e corrupção de menores, além de outros crimes.

A ação, denominada Start Over, conta com a participação de cerca de 600 policiais, além dos Comandos de Aviação do Estado e de Policiamento Especializado, da Polícia Militar, da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e do Departamento Estadual de Operações Especiais (DEOSP), da Polícia Civil.

O objetivo da operação é o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão de suspeitos envolvidos com o crime organizado. O resultado da investida será divulgado posteriormente em coletiva de imprensa.

