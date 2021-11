Uma adolescente de 11 anos morreu e a irmão dela, de 8, ficou ferida após um acidente de bicicleta em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite de terça-feira (9).

De acordo com a Polícia Militar, as meninas voltavam da casa da avó e teriam perdido o controle da bike em um morro. Em alta velocidade, não conseguiram fazer a curva e bateram de frente contra um muro.

A irmã mais velha não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A caçula, de 8 anos, foi atenda pelo Samu e levada de helicóptero para o hospital da cidade.

Os militares afirmaram que as circunstâncias do acidente com as garotas serão investigadas.

