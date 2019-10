A menina Clara Luisy Pereira Paes, de 10 anos, que caiu do 9º andar de um prédio no bairro Heliópolis, na região Norte de Belo Horizonte, poderá ter alta ainda esta semana do hospital particular onde está internada desde sexta-feira (25). A queda aconteceu no dia 13 de outubro e a suspeita é que tenha sido motivada por um quadro de sonambulismo.

De acordo com o pai da criança, Wallace Paes, a menina passou por uma cirurgia no fim de semana e demonstrou uma boa melhora nesta segunda-feira (28). “Já sentou e está dobrando um pouco a perna”, afirmou o pai. Segundo ele, a criança vai passar por uma tomografia e exames clínicos. “Dando tudo certo ela terá alta na quarta-feira”, completou.

A menina caiu do 9º andar do prédio onde moravam os primos, no bairro Heliópolis, no dia 13 de outubro. O acidente aconteceu pouco depois da meia-noite. Ela foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) inconsciente, com múltiplas fraturas e trauma torácico. Um laudo da Polícia Civil descartou a possibilidade de que a criança tivesse sido arremessada da janela.