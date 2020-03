O menino de 10 anos que morreu na segunda-feira (23), no Hospital Público Regional de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, não estava com o novo coronavírus. De acordo com informe divulgado pela Secretaria de Saúde do município nesta quarta-feira (25), o teste para Covid-19 deu negativo.

O teste foi feito pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) e outros exames estão sendo realizados para que se possa descobrir se o menino morreu em decorrência de um vírus respiratório. A criança tinha histórico de asma.

Até o momento, dois casos de novo coronavírus foram confirmados em Betim. Referem-se a um casal (homem, 35 anos, e mulher, 26 anos) que retornou de viagem da Europa no dia 16 de março. Eles foram atendidos em um hospital particular em Belo Horizonte e estão em isolamento domiciliar desde o retorno ao país. Outros 338 casos estão sendo investigados.

