Um menino de 4 anos morreu soterrado enquanto brincava em Leopoldina, na Zona da Mata, nessa terça-feira (5). Ele estava com outra criança, de 3 anos, quando um talude desabou atingindo ambos. O menino mais novo foi internado em situação estável na Casa de Caridade Leopoldinense.

De acordo com os bombeiros, testemunhas relataram que as crianças brincavam em um lote vago no momento do acidente. Os militares foram acionados por volta das 15h40 e, quando chegaram ao local, moradores haviam resgatado a vítima mais nova, mas o garoto de 4 anos estava completamente coberto pela terra. A equipe trabalhou durante 30 minutos até encontrá-lo desacordado. Ele chegou a ser resgatado pelo Samu, mas não resistiu.

Em primeira análise, os bombeiros descartam que as chuvas recentes no local tenham causado o desabamento. Moradores da região informaram que um maquinário havia feito intervenções recentes no talude.

