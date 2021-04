Cor, corações e mensagens de afeto e esperança agora estampam a escadaria que liga a Estação Central do metrô de Belo Horizonte à rua Sapucaí, na região Central da capital mineira. A arte faz parte da ação Corações para a Cidade e foi realizada pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), em parceria com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), como forma de trazer alento e confiança aos que, de alguma forma, foram impactados pela pandemia da Covid-19.

Além da intervenção com pinturas de corações vermelhos, que conta com a colaboração do artista Alexandre Rato e foi iniciada na última segunda-feira (26), a ação também é realizada por meio das redes sociais, através dos perfis do Sesi Cultura MG no Facebook e Instagram. Até esta sexta-feira (30), é possível deixar mensagens de afeto utilizando a hashtag #coracoesparaacidade.

As mensagens passadas pela escadaria, além das pinturas dos corações, permanecerão estampadas. Durante o período de produção da arte, finalizado também nesta sexta, mensagens foram enviadas por funcionários da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e foram transcritos no local. Pessoas que passaram pela intervenção também foram convidadas a interferirem nas paredes, acrescentando desenhos, nomes e mensagens para as vítimas.

A iniciativa foi inspirada pelo The National Covid Memorial Wall, produzido em Londres. Por meio da mobilização de afeto, a equipe do Sesi Cultura deseja transmitir, de forma simples, sensível e amorosa, a solidariedade e empatia com toda a sociedade impactada pelas perdas de entes queridos.

