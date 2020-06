As duas etapas de flexibilização do isolamento social em Belo Horizonte – iniciadas em 25 de maio e 8 de junho – representaram a retomada de 92% dos empregos na capital, segundo levantamento feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Pelo decreto que passou a vigirar em 20 de março, estvam autorizados a funcionar apenas os serviços essenciais como supermercados, hospitais, padarias e clínicas médicas. Nesse período, cerca de 776 mil empregos do setor privado se mantiveram ativos (86%), com o funcionamento normal de 151.295 empresas e de 129.684 microempreendores Individuais (MEIs).

A medida foi tomada para o controle da disseminação do coronavírus na capital. Desde então, o Comitê de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 vem analisando os dados epidemiológicos, e em conjunto com o Comitê de Retomada, definindo os estabelecimentos comerciais e atividades que podem ser retomadas.

Belo Horizonte tem 2.770 casos confirmados de coronavírus, segundo balanço da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgado nesta quarta-feira (10). A cidade tem ainda o maior número de mortes para a doença de Minas Gerais, com 62 óbitos.

Com a autorização da primeira fase de reabertura em 25 de maio, mais de 34 mil trabalhadores retomaram as atividades, com a reabertura de 9.771 empresas e mais de 28 mil MEIs. Dos setores de maior impacto, destacam-se os salões de beleza, com 19.461 MEIs registrados na cidade. Em termos de emprego, o setor mais expressivo da fase 1 foi o de veículos automotores, que oferece mais de 6 mil vagas no mercado de trabalho formal.

Já na fase 2, que passou a vigorar em 8 de junho, 5.323 empresas e 8.137 microempreendedores foram contemplados. Essas atividades representam cerca de 15 mil empregos formais no município.

Com a inclusão desses estabelecimentos na flexibilização, somada aos que já estavam em funcionamento nas fases 1 e de controle, cerca de 89,6% das atividades privadas em Belo Horizonte voltaram a funcionar. Nessa segunda etapa, a atividade que gerou maior impacto foi a de artigos de uso pessoal (exceto vestuários e acessórios), que representa 2.912 empresas, e 3.973 MEIs, e mais de 9 mil empregos formais na cidade.

Segundo a PBH, nas próximas semanas, o comitê vai discutir a retomada das atividades econômicas que ainda não foram contempladas pela política de flexibilização e os protocolos sanitários a serem adotados por cada setor.