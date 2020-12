Um jovem de 19 anos foi assassinado na noite dessa terça-feira (22) dentro de um supermercado do bairro Tupi, na região Norte de Belo Horizonte. A vítima era funcionária do estabelecimento e trabalhava no caixa quando dois homens chegaram e anunciaram o assalto. Mesmo sem reagir, o rapaz foi baleado no peito por um dos suspeitos.

Conforme o boletim de ocorrências (B.O.) da Polícia Militar, o jovem não conseguiu abrir a gaveta do caixa. Nesse momento, um dos autores efetuou o disparo. Ferido no tórax, ele foi levado pelos militares ao Hospital Risoleta Neves e encaminhado ao bloco cirúrgico. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Toda a ação dos bandidos foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento comercial. Pelas imagens, a PM conseguiu identificar um dos autores, um menor de 17 anos. A guarnição, então, se deslocou para um endereço onde ele supostamente teria se escondido, no bairro Jardim Atlântico, na região da Pampulha.

A dupla que estava no supermercado foi localizada, além de um outro homem, de 29 anos, que teria cedido a arma para os suspeitos. Segundo a polícia, ele teria emprestado o revólver ao adolescente para que pudesse roubar três motocicletas. Em troca, poderia ficar com a arma caso cumprisse o acordo.

Porém, como o menor não conseguiu realizar os crimes, ele precisaria devolver a arma. No celular do comparsa, conversas entre os dois indicaram que o garoto já havia fotografado uma moto, que pertence a um funcionário do supermercado, e fica estacionada na porta do estabelecimento.

Na casa também estava um jovem de 18 anos, que seria o autor do disparo. Ele chegou a confessar o crime, mas segundo a polícia, negou participação após o fechamento do B.O.

Durante o roubo, a dupla também levou garrafas de bebidas alcoólicas do supermercado. Aos militares, um deles disse que gastou parte da quantia roubada - que não foi informada - com drogas e para pagar uma corrida de aplicativo para fugir do local do crime

Uma testemunha e o dono do estabelecimento, que no momento do crime estava na sala de vigilância, reconheceram os autores. Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad).



