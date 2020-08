O metrô de Belo Horizonte altera, a partir desta quinta-feira (6), os horários de funcionamento para se adequar à flexibilização do comércio anunciada pela prefeitura, aumentando ou reduzindo o número de trens em circulação de acordo com a escala de abertura dos estabelecimentos e a quantidade de trabalhadores em atividade.

Nesta semana, em que parte do comércio não essencial será reaberta de quinta a sábado, o metrô funcionará de 5h40 às 20h30, com circulação ininterrupta. Domingo, segunda e terça, das 5h40 às 9h e de 16h10 às 19h. Na quarta, quando haverá nova reabertura, até sexta, de 5h40 às 20h30, também sem interrupção.

De acordo com nota da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a nova escala foi apresentada na quarta-feira (5) aos metroviários, seguindo decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT/MG), que determina o diálogo constante com a categoria. Os metroviários teriam se manifestado favoravelmente à grade.

A adoção de máscaras nas dependências das estações continua obrigatório. Usuários que não estiverem com o acessório de proteção não terão a entrada permitida. "Tão logo houver novas recomendações no enfrentamento à Covid-19, a CBTU não medirá esforços em readequar suas operações no Estado", afirma a nota.

Leia também:

Reabertura do comércio em BH exige disciplina da população para evitar explosão dos casos de Covid